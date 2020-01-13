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Красноярский симфонический оркестр не пустили в Америку

Главная Культура
Красноярск
10:52 13 Января 2020
культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярскому симфоническому оркестру не дали разрешение на вылет в Америку - музыканты не получили визы. Причины отказа неизвестны, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на собственные источники. 

В конце года оркестр выступал в столичном концертном зале «Зарядье» - концерт был посвящен 85-летию Красноярского края. Тогда же артисты в полном составе прошли собеседование в посольстве США в Москве. Получить комментарий от представителей пресс-службы краевой филармонии пока не удалось. 

Напомним, красноярский академический оркестр должен был отправиться на гастроли в США в 2020 году - поездка запланирована с середины января по март. География тура была обширной - от Флориды до самой дальней точки западного побережья Калифорнии, всего 33 штата. В некоторых залах уже были открыты продажи билетов. Их стоимость достигала 100 долларов. 

Отметим, что билеты на концерт красноярских музыкантов до сих пор остаются в продаже. 

Красноярский симфонический оркестр не пустили в Америку

Интересно, что другой красноярский коллектив - ансамбль танца им. Годенко - успешно завершил гастроли по США в 2019 году. Коллектив выступил в 11 городах Америки. Танцоры даже показывали лучшие номера в посольстве России в США. 

Фото: krasfil.ru, sfsymphony.org

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