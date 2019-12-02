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Иностранцам покажут русский Север и полярную ночь

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Красноярск
15:57 2 Декабря 2019
путешествия, север, творчество
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С 9 по 12 декабря Кольский полуостров посетят победители второго тура международного конкурса FusioNNow - художники, путешественники, известные личности из пяти стран мира.

Polar Night Tour — это путешествие на Кольский полуостров, где в небольшом поселке Никель на границе с Норвегией находится самая северная арт-резиденция, созданная энтузиастами при поддержке средств грантовой программы горно-металлургической компании «Норникель». Дважды в год арт-резиденция принимает художников со всего мира для создания удивительных арт-объектов, художественных произведений, выставок, презентаций, театральных постановок или мастерских.

Участники Polar Night Tour посетят арт-резиденцию в Никеле и познакомятся с художниками зимней смены “Полярная ночь”, а также поделятся своими знаниями и творчеством с жителями Никеля в формате мастер-классов и творческих встреч. Японский художник Юкио Кондо обучит древнейшей японской технике живописи нихонга, музыкант Монга Мукаса познакомит школьников не только с австралийским, но и африканским (конголезским) звучанием музыки, медиа-архитектор итальянского происхождения Леа Бруньоли вместе с тинейджерами создаст световые проекции самых узнаваемых в поселке зданий, а творческий семейный союз полярных исследователей - Галя Моррелл и Оле Йорген Хаммекен из Гренландии планируют перенести детей Никеля в мир полярной ночи на север Гренландии, Чукотки, Якутии, где юные жители Кольского полуострова увидят своих сверстников и станут их друзьями. Об этом их совместный проект Arctic Without Borders, который занимается строительством мостов между детьми живущими в самых маленьких и труднодоступных селениях Арктики.

Кроме творческих мастерских, для участников тура запланирована городская экскурсия, где гидами выступят подростки-волонтеры из языкового клуба при Центре помощи гостям Никеля. Они же помогут иностранным гостям постигать азы лепки традиционных русских пельменей с экзотическими начинками на интернациональном вечернем ужине, который завершится дружеским костром.

Кроме насыщенной программы в Никеле, участники тура проведут целый день в заповеднике Пасвик, где смогут насладиться неповторимой северной природой - пройтись на лыжах по лесотундре, исследовать растительный мир и даже сотворить своими руками снежные скульптуры в человеческий рост. Кроме того, участники напишут «Письма животным», которые здесь обитают, например, редкая утка - луток, которая является символом заповедника. В этом литературно-экологическом проекте заповедника «Пасвик», изначально придуманном для детей, столько искреннего чувства любви к живой природе, что участники тура не смогут остаться равнодушными и дополнят рукописную книгу «Стань природе другом» своими посланиями к местным обитателям фауны на разных языках. Программа в заповеднике организована будет организована при поддержке открытого недавно в Никеле при поддержке «Норникеля» визит-центра заповедника «Пасвик» - важной международной площадки для научных форумов, политических заседаний и просветительских лекций по вопросам охраны окружающей среды, а также база экологического просвещения россиян и жителей приграничных районов Норвегии и Финляндии.

За путешествием можно следить в официальных аккаунтах проекта.

 

по информации компании «Норникель»

фото: «Норникель»

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