Художники рассказали о развитии современного искусства в Красноярске

Молодые и амбициозные художники порассуждали на тему современного искусства в Красноярске. Они объяснили, почему краевой центр не успевает за культурой в столице, рассказали, насколько сложно делать независимые театральные проекты и как простые горожане относятся к таким арт-идеям.

Интернет-газета Newslab в рамках своего проекта «Край, за который не стыдно» собрала истории самых известных молодых деятелей искусств в Красноярске. У каждого из них свое видение на культуру и мировое признание.

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Фото: Newslab