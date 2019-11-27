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Художники рассказали о развитии современного искусства в Красноярске

Главная Культура
Красноярск
15:20 27 Ноября 2019
общество, красноярск, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Молодые и амбициозные художники порассуждали на тему современного искусства в Красноярске. Они объяснили, почему краевой центр не успевает за культурой в столице, рассказали, насколько сложно делать независимые театральные проекты и как простые горожане относятся к таким арт-идеям. 

Интернет-газета Newslab в рамках своего проекта «Край, за который не стыдно» собрала истории самых известных молодых деятелей искусств в Красноярске. У каждого из них свое видение на культуру и мировое признание. 

Прочитать полный текст можно по ссылке

Фото: Newslab

 

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