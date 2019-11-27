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У Красноярского театра кукол появится вторая сцена

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Красноярск
08:45 27 Ноября 2019
культура, красноярск, театр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярскому театру кукол выделили дополнительное помещение - вторая сцена разместится в доме-памятнике на пр. Мира, 71. 

Артисты кукольного театра начнут обживать новое помещение через год.

«В новой сцене театр кукол нуждается уже давно – сейчас в жилом приспособленном здании на Мира, 104/Ленина,119 располагаются зрительный зал на 96 мест и производственные цеха, где в стесненных условиях работают 63 человека.
Для расширения театра решено из федерального бюджета выделить дополнительные средства на реставрацию при условии, если край предоставит научно-проектную документацию», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Здание, в котором разместится вторая сцена театра кукол, является объектом культурного наследия «Купеческий клуб. Модерн». Оно было построено в 1908 году по проекту архитектора Леонида Чернышева.

Для проведения реконструкции предстоит разработать научно-проектную документацию. Все ремонтные работы планируют завершить до 30 ноября 2020 года.

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