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Восемь блогеров из разных стран познакомились с Таймыром в рамках «FusioNNow»

Главная Культура
Красноярск
11:15 21 Ноября 2019
общество, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Восемь блогеров из разных стран мира посетили два города Таймырского полуострова в рамках первого тура культурного проекта «FusioNNow». 15-17 ноября участники путешествовали по Норильску и Дудинке. Они стали гостями этнического фестиваля «Большой Аргиш», заглянули в самый северный музей России, а также узнали, как живут коренные народы Таймыра - нганасаны, долганы, ненцы и эвенки. В рамках проекта гости прошли древний ритуал посвящения и попробовали местную кухню и напитки. 

В Норильске для блогеров организовали предпоказ VR-фильма «Сказки на ночь» — этнопроекта, созданного художницей из Нижнего Новгорода Анной Толкачевой. Также участники посетили спектакль «Сны белой зимы» в Заполярном театре драмы. 

Фотографам, путешествующим по Таймыру в составе тура, разрешили пройтись по Енисею на ледоколе «Авраамий Завенягин». 

Напомним, победителями первого тура стали тревел-блогеры, известные фотографы, писатели, художники, дизайнеры из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России. Все участники остались довольны поездкой на севере Красноярского края. 

Фотограф из Омана, обладатель более чем 55 международных и национальных наград за фото- и видеоработы в стиле «Искусство о жизни» Анас Альдхиб сказал, что Таймыр навсегда покорил его сердце: 

«Это путешествие — одно из самых экстремальных и ярких в моей жизни. В первый день меня шокировала погода: на улице было −30, и я не понимал, что происходит. Во второй день меня покорили представители коренных народов Севера и поездка на ледоколе. В третий день мы с командой фотографов FusioNNow провели незабываемую прогулку по городу и сделали очень классные кадры с крыши здания. Я счастлив, что был частью первого этапа FusioNNow, и надеюсь, что проект будет жить, ведь Русский Север должны увидеть больше людей во всем мире», - сказал он. 

Особой частью программы стало общение с местными жителями. Участники тура делились опытом с норильскими дизайнерами и студентами колледжа искусств, рассказывали о современных трендах в этнической моде. В Таймырском доме народного творчества дизайнеры Лили Карийо, Хадиджа Мостафа и Татьяна Воротникова показали свои работы и поделились секретами мастерства, а фотографы Анас Альдхиб и Жуау Бернардино провели творческую встречу с норильчанами. 

«Норильск — уникальное место. Колоритная архитектура, яркие цвета зданий, дома на сваях. Эти виды вдохновили меня на целую серию урбанистических фотографий, и я уверен, что вернусь сюда вновь, потому что хочу снова насладиться атмосферой Крайнего Севера России. Я не ожидал, что здесь будет так душевно, несмотря на мороз −30 градусов», — поделился впечатлениями фотограф Жуау Бернардино. 

Отметим, что в состав тура, помимо основных участников, вошли эксперты, специально приглашенные для культурного обмена и создания новых совместных проектов на территории Таймыра. Так, тренд-аналитик, создатель российского бренда аксессуаров и одежды премиум-класса Radical Chic Александра Калошина в Норильске рассказала об уникальности и популярности российского текстильного дизайна – она также представила публике эскизы новой коллекции платков. 

Специалист в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на знаменитом острове Пасхи Себастьен Паоа провел воркшоп на тему планирования туристического направления с участием местных общин и коренного населения. 

Проект FusioNNow — это продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года перед зимней Универсиадой в Красноярске. Посетить северные территории региона хотели более 50 человек из разных уголков мира. Эксперты отобрали восемь победителей. Цель проекта – знакомство с Русским Севером, создание устойчивых коллабораций с местными жителями, обмен опытом и реализация совместных культурных и социальных проектов на территории Таймыра и Мурманской области. 

В декабре стартует второй тур проекта Polar Night Tour. В нем примут участие художники, музыканты и общественные деятели из пяти стран. Они отправятся в путешествие на Кольский полуостров, где в поселке Никель находится самая северная арт-резиденция, созданная при поддержке «Норникеля». 

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»

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