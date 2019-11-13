Виктор Сухоруков восхитился спектаклем лесосибирского театра «Поиск»

Российский актер Виктор Сухоруков в программе «Белая студия» на телеканале «Культура» восхитился спектаклем «Мертвые души» лесосибирского драматического театра «Поиск». Постановку он увидел в рамках фестиваля «Золотая маска» в Москве.

Актер отметил, что просмотр этого спектакля стал для него культурным потрясением.

«Я прожил большую жизнь, я не знал что есть такой город Лесосибирск. От Красноярска километров 200 или 500. В этом затерянном российском мире есть театр… Три актера играли «Мертвые души». Я ликовал, я наслаждался, я любил и всех с их тряпками, посудой, озорством, ребячеством, желанием понравится московским комиссиям, зрителям, этим «столичным штучкам»», - отметил в интервью Виктор Сухоруков.

По его мнению, именно эта постановка должна была получить высшую награду театрального конкурса, но жюри решило иначе.

«Вот он театр. Вот она безумная, красивая, творческая одержимость. Вот оно человеческое, талантливое, земное сочинительство. И вдруг слышу, как кто-то из комиссии говорит: «Ну, это все самодеятельность, это все банально, это все примитивно!». Я с этим категорически не согласен. Именно этим трем актерам с их режиссером из Лесосибирска нужно было вручать «Золотую Маску» с конвертом денег…. Надо награждать одержимость, надо награждать детскость», - резюмировал актер.

Отметим, что спектакль «Мертвые души» в драматическом театре Лесосибирска был поставлен режиссером Олегом Липовецким в 2017 году. В постановке сделана новая инсценировка гоголевской пьесы: повествование ведется от лица трех лирических героев - коней из тройки Чичикова. Это Гнедой, Чубарый и Заседатель. В спектакле задействованы три актера - Олег Ермолаев, Виктор Чариков, Максим Потапченко. В 2018 году спектакль был номинирован на «Золотую маску».