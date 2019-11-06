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На севере края появилась библиотека с мультимедийной зоной

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Красноярск
17:15 6 Ноября 2019
библиотека, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В поселке Северо-Енисейский Красноярского края открылась современная библиотека, оснащенная новейшим современным оборудованием. На строительство объекта в рамках нацпроекта «Культура» направили 9 млн рублей, из них 4 млн рублей были выделены из районного бюджета.

Внутри библиотеки оборудованы четыре функциональные зоны. Это залы для чтения и досуга, детская комната с творческой лабораторией, а также мультимедийная зона с проектором, экраном и акустической системой. Посетители библиотеки смогут проводить там различные тематические мероприятия. В культурном пространстве также появились развивающие и обучающие настольные игры.

«Для нас проект по созданию таких библиотек – это возможность получить доступ к самым современным практикам библиотечной работы. А участие в разработке концепции и дизайна нового формата – возможность осуществить самые смелые мечты», - отметила заведующая библиотечной системой Северо-Енисейского района Елена Филиппова.

В новом здании в скором времени начнут заниматься школьники. Дети смогут воспользоваться исследовательской лабораторией, а также принять участие в проекте по ораторскому искусству.

Напомним, на прошлой неделе первая такая библиотека в крае открылась в Железногорске. К концу текущего года власти обещают открыть такие пространства в Уяре, Ачинске, в Иланском, в поселке Урал Рыбинского района, а также в селе Дзержинское. На эти цели из федерального бюджета выделили 40 млн рублей. Еще семь млн рублей направили из краевой казны.

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