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Красноярский край - один из самых читающих регионов страны

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Красноярск
17:08 1 Ноября 2019
чтения, в красноярском крае, библиотека, проект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский край признан одним из самых читающих регионов страны. Лидеров определял Российский книжный союз в рамках V Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Среди лауреатов также Нижегородская область и Якутия.

«По условиям конкурса, который начался в апреле, всем регионам страны предлагалось представить свой самый значимый литературный проект за 2018–2019 годы. При определении победителя учитывались инициативы и достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры чтения и поддержания литературных традиций, а также мероприятия в рамках тематического года Даниила Гранина, статистические данные», - рассказали в пресс-службе правительства края.

Наш регион презентовал сайт «Красноярский миллиард страниц». Авторство данного проекта за Государственной универсальной научной библиотекой. С весны 2018 года на сайте аккумулируются сведения о книгах, прочитанных жителями края, размещаются рецензии на издания. Опции портала позволяют суммировать страницы добавленных книг, отслеживать рейтинг активности чтения как отдельных читателей, так и целых территорий края. Здесь можно посмотреть, каких авторов и какие книги читают чаще всего, какие книги популярны в той или иной библиотеке.

В итоге в проекте приняли участие жители 461 населенного пункта края. Книги на сайт добавили более 47 тысяч жителей, на сайте размещены почти 90 млн страниц более 250 тысяч книг, представлено более 86 тысяч отзывов.

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