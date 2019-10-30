250 издательств приедут на XIII Красноярскую ярмарку книжной культуры

Красноярская ярмарка книжной культуры состоится в МВДЦ «Сибирь» в 13-ый раз. На книжный форум приедут 250 российских издательств.

«В этом году в своем полноценном виде заработает четвертый павильон, заявленный как новое пространство КРЯКК еще в прошлом году. Здесь по соседству с выставочными проектами, связанными с темой локальности и региональной специфики, можно будет найти книги и альбомы по искусству и архитектуре, издания, связанные с краеведением, с музейной деятельностью», - сообщает пресс-служба Фонда Михаила Прохорова – организатора КРЯКК.

Кроме того, в рамках Красноярской ярмарки книжной культуры состоятся круглые столы, лекции, дискуссии и презентации специальных проектов и новых изданий. Для участия в КРЯКК в краевой центр приедут писательница Линор Горалик, историк Юрий Слезкин, журналист Юрий Сапрыкин, историк и общественный деятель Николай Сванидзе.

КРЯКК пройдет в Красноярске с 31 октября по 4 ноября в МВДЦ «Сибирь».