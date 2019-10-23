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Регина Бекшайте: «Через кукол мы знакомим людей с культурой народов Красноярского края»

Главная Культура
Красноярск
15:52 23 Октября 2019
общество, красноярск, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае вновь проходит один самых ярких творческих конкурсов «Кукла в национальном костюме», который завершится 8 ноября. Sibnovosti.ru публикуют интервью с организатором конкурса Региной Бекшайте. 

Почему решили сделать конкурс именно кукол в национальном костюме?

В любой нации, наверное, важнейшие составляющие – это территория, язык и национальный костюм. Это такие яркие отличительные черты. А костюм – это всегда красиво и красочно. Так как костюмы в натуральную величину нам представлять достаточно сложно, и куклы у нас являются отражением как раз той или иной народности. Поэтому возникла идея через кукол познакомить красноярцев с национальной культурой народов, населяющих Красноярский край.

Регина Бекшайте: «Через кукол мы знакомим людей с культурой народов Красноярского края»

Как давно существует конкурс?

Конкурс проводится четвертый год. Он получился очень ярким и интересным. Мы, Красноярская региональная литовская национально-культурная автономия «ЛИЕТУВА», как организаторы слышим огромное количество приятных отзывов. И важно, что многие дети с удовольствием участвуют в нем.

В чем отличия нынешнего конкурса от конкурса предыдущих лет?

В этом году мы сделали номинацию, посвященную 85-летию края. Отчасти это было продиктовано пожеланиями прошлых лет, когда участники присылали не одну куколку, а целый ансамбль. Допустим, нганасанский костюм присылали уже с олененком или с чумом. Это очень красиво и, безусловно, уже является композицией. Она не может тягаться просто с одной куклой.

Какие у вас есть номинации?

Это «Кукла в национальном костюме», где участвуют все желающие в возрасте от 5 лет. В номинация «Детская кукла» участвуют маленькие мастера и мастерицы до 15 лет. «Рисунок». По условию конкурса допускается рисовать не только красками, но и использовать разные материалы: керамику, бисер, картон. Кукла северных народов выполняется на картоне. Есть такая техника, когда сбоку мех оленя, а сама кукла выполнена из бисера.

Можно ли потом купить эти куклы?

Как раз работы мастеров, которые у нас участвуют, мы рекомендуем к продаже. Потому что есть мастера, которые только этим и занимаются. У них очень качественные работы. Кукла может стоить 25 тысяч рублей, и это совершенно нормальная цена, на самом деле. Этот конкурс сплошной плюс. Получается такой деловой и творческий обмен.

Вы сами шьете куклы?

Я только организатор, но первое образование у меня - дизайнер одежды. И вообще, я с детства очень любила шить. Очень много сейчас рукодельничаю, вяжу и шью, украшения делаю, но в основном зимой я в это погружаюсь.

Регина Бекшайте: «Через кукол мы знакомим людей с культурой народов Красноярского края»

У вас есть дома куклы?

Куклы коллекционирую с удовольствием. У меня достаточно большая коллекция. Я их привожу со всех стран мира. Самая любимая кукла привезена из Нью-Йорка. Она, наверное, 40-х годов. У нее потрясающее удлиненное платье. Такое настоящее. И она плачет, когда ее переворачиваешь. В те годы она была, наверное, одна их первых кукол. Хотя дочери у меня ее боятся. Говорят: «Убери это из нашей комнаты!»

Я обучалась несколько раз в школе Александра Васильева, историка моды. Это он, наверное, привил мне страсть к кукле и костюму, научил принимать их ценность.

Александр Васильев тоже любит куклы?

Он коллекционирует старые вещи, очень много знает о платьях и истории моды. Какая-то знаете «финтифлюшка» железная с кружочком и наконечником может лежать, а он знает, что это одевалось дамами на балы, и на пальце у них красовалась такая штучка, куда вставлялся букетик маленьких цветов. Причем даже продавцы не знали, что это такое, и когда он ее покупал, сказали, что это для сковороды ручка.

Куда отправляются куклы после конкурса?

Каждый год мы проводим месячную выставку в Красноярской краевой научной библиотеке. После такого, как месяц они стоят на выставке в библиотеке, они передаются в Дом дружбы народов. На сегодняшний день — это большая коллекция, которая ездит по всей России. И очень здорово, что мы так ярко можем представить наш край. Бывает очень сильно люди просят вернуть работы, и мы, конечно, возвращаем. Был случай, когда через два года женщина принесла свою работу и сказала: «Вы знаете, она у меня стоит в шкафу и мне просто обидно за ее судьбу. Я хочу, чтобы она тоже гастролировала, чтобы все ей любовались».

Интервью подготовил Дом дружбы народов Красноярского края 

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