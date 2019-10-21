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Старинные дома в Канске не стали объектами культурного наследия России

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Красноярск
14:38 21 Октября 2019
красноярск, общество, культура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Два старинных дома в Канске отказались включать в список объектов культурного наследия России. Соответствующий приказ опубликован на сайте краевого правительства. Решение принимала служба по государственной охране памятников истории и культуры. 

Речь идет о двух объектах. Первый — деревянный доходный дом, построенный в конце XIX века. Он расположен по ул. Кайтымская, 25. Второй — деревянный жилой дом по ул. Краснопартизанская, 84 — он был также возведен в позапрошлом веке. 

Старинные дома в Канске не стали объектами культурного наследия России

Старинные здания прошли историко-культурные экспертизы. Комиссия определила, что объекты не представляют собой уникальную ценность для россиян и не являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Тем не менее, оба старинных дома входят в число выявленных памятников культуры Красноярского края. 

По данным СМИ, доходный дом по ул. Кайтымская, 25 горел в марте 2019 года. Второе здание сохранилось. 

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