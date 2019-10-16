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В Красноярске стартует фестиваль лучших эстонских фильмов

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Красноярск
14:55 16 Октября 2019
культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Сегодня в Красноярске стартуют Дни эстонского кино. В течение четырех дней с 16 по 20 октября в Доме кино красноярцам покажут лучшие фильмы эстонских режиссеров, а приглашенные эксперты проведут лекции об истории кинематографа своей страны.

В программе фестиваля – фильм «Георг» о легендарном певце Георге Отсе, историческая мелодрама «Живые картинки» Харди Вольмера, черная комедия «По грибы» Тоомаса Хуссара, анимация для взрослых Прийта Пярна, приключенческий фильм «Тайное общество Супиллинна» и мультфильм «Лотте и тайна лунного камня».

«В этом году Красноярск впервые посетит директор Института кино Эстонии Эдит Сепп. 16 октября в 18.00 она прочитает лекцию, посвященную людям и фильмам эстонского кинематографа. Рассказ будет сопровождаться показом отрывков из самых известных кинолент», - сообщают в пресс-службе администрации Красноярска.

Вход на все показы и лекции в рамках Дней эстонского кино свободный, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Расписание опубликовано на сайте Дома кино.

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