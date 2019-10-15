Мировые звезды прилетели в Красноярск на фестиваль имени Дмитрия Хворостовского

Звезды мировой оперной сцены приехали в Красноярск для подготовки к фестивалю имени Дмитрия Хворостовского. Накануне в город прилетели Стивен Костелло, Сергей Лейферкус и Анастасия Москвина. Они уже приступили к репетициям с Красноярским академическим симфоническим оркестром.

«Фестиваль — эпохальное событие. Мы выходим на сцену и отдаем дань гению, великому человеку. И то, что это происходит здесь, на родине Димы, ценно вдвойне. О вашем прекрасном городе я услышал впервые от него самого, мы находились в Америке и пели вместе «Пиковую даму». Дима с необычайной теплотой говорил о своем педагоге, о счастливом детстве, о юности, о временах, когда он только начал постигать азы музыкального искусства. Теперь о Красноярске я слышу все чаще и искренне надеюсь, что наши встречи станут регулярными, в том числе благодаря фестивалю», — цитирует пресс-служба краевого правительства Сергея Лейферкуса.

Первый фестиваль Дмитрия Хворостовского откроется в день рождения певца, 16 октября. Концерты будут проходить в Театре оперы и балета и в краевой филармонии.