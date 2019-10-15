15 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Мировые звезды прилетели в Красноярск на фестиваль имени Дмитрия Хворостовского

Главная Культура
Красноярск
10:16 15 Октября 2019
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Звезды мировой оперной сцены приехали в Красноярск для подготовки к фестивалю имени Дмитрия Хворостовского. Накануне в город прилетели Стивен Костелло, Сергей Лейферкус и Анастасия Москвина. Они уже приступили к репетициям с Красноярским академическим симфоническим оркестром.

«Фестиваль — эпохальное событие. Мы выходим на сцену и отдаем дань гению, великому человеку. И то, что это происходит здесь, на родине Димы, ценно вдвойне. О вашем прекрасном городе я услышал впервые от него самого, мы находились в Америке и пели вместе «Пиковую даму». Дима с необычайной теплотой говорил о своем педагоге, о счастливом детстве, о юности, о временах, когда он только начал постигать азы музыкального искусства. Теперь о Красноярске я слышу все чаще и искренне надеюсь, что наши встречи станут регулярными, в том числе благодаря фестивалю», — цитирует пресс-служба краевого правительства Сергея Лейферкуса.

Первый фестиваль Дмитрия Хворостовского откроется в день рождения певца, 16 октября. Концерты будут проходить в Театре оперы и балета и в краевой филармонии. 
На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске пройдут народные гулянья в честь дня рождения матери Василия Сурикова

В Красноярске пройдут народные гулянья в честь дня рождения матери Василия Сурикова

14 Октября 2019 г.
Праздник состоится в поселке Торгашино
Новости Красноярска: Юные красноярские художники могут стать авторами новогодних открыток Почты России

Юные красноярские художники могут стать авторами новогодних открыток Почты России

12 Октября 2019 г.
Конкурс уже стартовал
Новости Красноярска: Лучшие оркестры Сибири сыграют для красноярцев

Лучшие оркестры Сибири сыграют для красноярцев

11 Октября 2019 г.
В краевой центр приедут лучшие музыканты страны
Новости Красноярска: Детский оркестр впервые выступит на ЖД вокзале в Красноярске

Детский оркестр впервые выступит на ЖД вокзале в Красноярске

2 Октября 2019 г.
Стартует сезон осенних концертов
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартовало зрительское голосование за лучшего актера театра

В Красноярском крае стартовало зрительское голосование за лучшего актера театра

2 Октября 2019 г.
Победитель получит премию – 100 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске планируют международный конкурс скрипачей

В Красноярске планируют международный конкурс скрипачей

26 Сентября 2019 г.
Он пройдет во второй раз
Новости компаний
15/10
Сотрудники единого контакт-центра Россети Сибирь рассказали о своей работе
15/10
В СФУ расскажут, как покорить космическое пространство
11/10
Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»
08/10
Ребят из мастерской «Трудово» наградили в Сбербанке
08/10
В Сбербанке состоялся фестиваль бизнес-игр «Компетенции будущего»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярск включили в топ-10 самых перспективных городов России

Красноярск включили в топ-10 самых перспективных городов России

10 Октября 2019 г.
Рейтинг составил журнал Forbes
Новости Красноярска: Взносы за капремонт увеличатся в Красноярском крае

Взносы за капремонт увеличатся в Красноярском крае

13 Октября 2019 г.
Постановление вступит в силу в 2020 году
Новости Красноярска: Красноярская колония выпускает хлеб, газировку и полуфабрикаты под собственным товарным знаком

Красноярская колония выпускает хлеб, газировку и полуфабрикаты под собственным товарным знаком

10 Октября 2019 г.
ИК-22 официально зарегистрировала товарный знак «Гардарика»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356