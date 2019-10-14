14 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске пройдут народные гулянья в честь дня рождения матери Василия Сурикова

Главная Культура
Красноярск
08:55 14 Октября 2019
общество, красноярск, культура
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На правобережье Красноярска в поселке Торгашино отметят день рождения матери художника Василия Сурикова — Прасковьи Суриковой. Это традиционный праздник «Прасковьин день», который проводится в краевом центре более 20 лет.

В Свердловском районе Красноярска в понедельник, 14 октября, в 13:30 начнут работать восемь праздничных локаций – организаторы готовят для гостей выставку народного творчества, игры и конкурсы, концертную программу. Главная традиция праздника - молебен.

«Традиция проводить в Красноярске народные гулянья в честь дня рождения Прасковьи Федоровны Суриковой появилась в 1998 году. Тогда впервые с размахом праздновался 180-летний юбилей матери знаменитого художника. В тот год в Торгашино на месте дома, в котором она родилась и жила до замужества, был установлен памятный камень. Теперь ежегодно в октябре красноярцы вспоминают Прасковью Сурикову», — напомнили в пресс-службе городской администрации.

Праздник состоится у мемориального камня на ул. Торгашинская, 36-38, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: surikov-dom.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Юные красноярские художники могут стать авторами новогодних открыток Почты России

Юные красноярские художники могут стать авторами новогодних открыток Почты России

12 Октября 2019 г.
Конкурс уже стартовал
Новости Красноярска: Лучшие оркестры Сибири сыграют для красноярцев

Лучшие оркестры Сибири сыграют для красноярцев

11 Октября 2019 г.
В краевой центр приедут лучшие музыканты страны
Новости Красноярска: Детский оркестр впервые выступит на ЖД вокзале в Красноярске

Детский оркестр впервые выступит на ЖД вокзале в Красноярске

2 Октября 2019 г.
Стартует сезон осенних концертов
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартовало зрительское голосование за лучшего актера театра

В Красноярском крае стартовало зрительское голосование за лучшего актера театра

2 Октября 2019 г.
Победитель получит премию – 100 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске планируют международный конкурс скрипачей

В Красноярске планируют международный конкурс скрипачей

26 Сентября 2019 г.
Он пройдет во второй раз
Новости Красноярска: В Красноярск приедут пять олимпийских чемпионов по фигурному катанию

В Красноярск приедут пять олимпийских чемпионов по фигурному катанию

25 Сентября 2019 г.
Они примут участие в ледовом спектакле
Новости компаний
11/10
Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»
08/10
Ребят из мастерской «Трудово» наградили в Сбербанке
08/10
В Сбербанке состоялся фестиваль бизнес-игр «Компетенции будущего»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пассажир скончался во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир скончался во время полета из Красноярска в Москву

9 Октября 2019 г.
Медики считают, что ему было плохо еще до посадки в самолет
Новости Красноярска: В Солнечном женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры

В Солнечном женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры

9 Октября 2019 г.
Ее увезли в больницу
Новости Красноярска: Красноярец проделал уникальный путь в самую закрытую страну мира

Красноярец проделал уникальный путь в самую закрытую страну мира

9 Октября 2019 г.
Он туристом поехал в Северную Корею
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356