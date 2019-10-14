В Красноярске пройдут народные гулянья в честь дня рождения матери Василия Сурикова

На правобережье Красноярска в поселке Торгашино отметят день рождения матери художника Василия Сурикова — Прасковьи Суриковой. Это традиционный праздник «Прасковьин день», который проводится в краевом центре более 20 лет.

В Свердловском районе Красноярска в понедельник, 14 октября, в 13:30 начнут работать восемь праздничных локаций – организаторы готовят для гостей выставку народного творчества, игры и конкурсы, концертную программу. Главная традиция праздника - молебен.

«Традиция проводить в Красноярске народные гулянья в честь дня рождения Прасковьи Федоровны Суриковой появилась в 1998 году. Тогда впервые с размахом праздновался 180-летний юбилей матери знаменитого художника. В тот год в Торгашино на месте дома, в котором она родилась и жила до замужества, был установлен памятный камень. Теперь ежегодно в октябре красноярцы вспоминают Прасковью Сурикову», — напомнили в пресс-службе городской администрации.

Праздник состоится у мемориального камня на ул. Торгашинская, 36-38, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: surikov-dom.com