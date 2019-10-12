Юные красноярские художники могут стать авторами новогодних открыток Почты России. Конкурс стартовал 10 октября.

Участниками могут стать школьники от 7 до 17 лет. Темой всероссийского конкурса «Нарисуй Елку Победы» стал новогодний праздник 1945 года. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы.

По словам организаторов конкурса, в число которых кроме Почты России вошел Музей победы и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!», изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

«Организаторы будут принимать работы на протяжении месяца – с 10 октября по 10 ноября 2019 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря 2019 года», - рассказали организаторы.

Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом.