Лучшие оркестры Сибири сыграют для красноярцев

Первый фестиваль симфонических оркестров Сибири пройдет в Красноярске с 18 по 29 октября. В краевой центр приедут лучшие музыканты страны. Кроме того, для красноярцев выступят лауреаты XVI международного конкурса имени П.И. Чайковского — пианист из Китая Ань Тяньсю, скрипач Айлен Притчин (Россия), пианист Дмитрий Шишкин (Россия) и виолончелист Сантьяго Каньон-Валенсия (Колумбия). О предстоящем культурном событии рассказали в пресс-службе Минкульта.

Для зрителей сыграют шедевры симфонической классики. Помимо концертной составляющей в рамках фестиваля предусмотрена деловая программа. В краевой филармонии пройдут круглые столы, семинары, на которых обменяются опытом руководители филармоний из Сибири.

«Благодаря фестивалю на красноярской земле прозвучат шедевры симфонической классики в исполнении лучших оркестров страны. Не сомневаюсь, событие объединит почитателей классической музыки, раздвинув границы культурного пространства края до целого Сибирского федерального округа», – сказал министр культуры края Аркадий Зинов.

Событие, уверены в Минкульте, поможет разнообразить жизнь Красноярска и создаст площадку для обмена опытом и профессионального роста самих музыкантов.

Фото: krasfil.ru