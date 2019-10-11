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Лучшие оркестры Сибири сыграют для красноярцев

Главная Культура
Красноярск
16:45 11 Октября 2019
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Первый фестиваль симфонических оркестров Сибири пройдет в Красноярске с 18 по 29 октября. В краевой центр приедут лучшие музыканты страны. Кроме того, для красноярцев выступят лауреаты XVI международного конкурса имени П.И. Чайковского — пианист из Китая Ань Тяньсю, скрипач Айлен Притчин (Россия), пианист Дмитрий Шишкин (Россия) и виолончелист Сантьяго Каньон-Валенсия (Колумбия). О предстоящем культурном событии рассказали в пресс-службе Минкульта. 

Для зрителей сыграют шедевры симфонической классики. Помимо концертной составляющей в рамках фестиваля предусмотрена деловая программа. В краевой филармонии пройдут круглые столы, семинары, на которых обменяются опытом руководители филармоний из Сибири. 

«Благодаря фестивалю на красноярской земле прозвучат шедевры симфонической классики в исполнении лучших оркестров страны. Не сомневаюсь, событие объединит почитателей классической музыки, раздвинув границы культурного пространства края до целого Сибирского федерального округа», – сказал министр культуры края Аркадий Зинов. 

Событие, уверены в Минкульте, поможет разнообразить жизнь Красноярска и создаст площадку для обмена опытом и профессионального роста самих музыкантов. 

Фото: krasfil.ru

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