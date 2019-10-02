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Детский оркестр впервые выступит на ЖД вокзале в Красноярске

Главная Культура
Красноярск
14:17 2 Октября 2019
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске стартует очередной сезон проекта «Музыкальные вокзалы». В этом году для гостей и жителей города впервые выступят дети из музыкальной школы №11. Концерт состоится 4 октября, сообщили в КрасЖД. 

Десять юных музыкантов презентуют на вокзале спецпрограмму «По дорогt с музыкой». 

«Они исполнят симфонические произведения композиторов разных эпох, а также инструментальные обработки народных мелодий, эстрадных песен и джазовых хитов, которые входят в золотой фонд мировой культуры», — рассказали представители железной дороги. 

Концерт пройдет в зале ожидания на втором этаже — послушать выступление юных музыкантов cмогут все желающие. 

Напомним, вокзалы Красноярского края не первый год становятся площадкой для больших культурных проектов. В залах ожидание выступали участники камерного и духового оркестhов, а также другие творческие коллективы города. 

Фото: КрасЖД

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