Детский оркестр впервые выступит на ЖД вокзале в Красноярске

В Красноярске стартует очередной сезон проекта «Музыкальные вокзалы». В этом году для гостей и жителей города впервые выступят дети из музыкальной школы №11. Концерт состоится 4 октября, сообщили в КрасЖД.

Десять юных музыкантов презентуют на вокзале спецпрограмму «По дорогt с музыкой».

«Они исполнят симфонические произведения композиторов разных эпох, а также инструментальные обработки народных мелодий, эстрадных песен и джазовых хитов, которые входят в золотой фонд мировой культуры», — рассказали представители железной дороги.

Концерт пройдет в зале ожидания на втором этаже — послушать выступление юных музыкантов cмогут все желающие.

Напомним, вокзалы Красноярского края не первый год становятся площадкой для больших культурных проектов. В залах ожидание выступали участники камерного и духового оркестhов, а также другие творческие коллективы города.

Фото: КрасЖД