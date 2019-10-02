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В Красноярском крае стартовало зрительское голосование за лучшего актера театра

Главная Культура
Красноярск
10:03 2 Октября 2019
красноярск, общество, культура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае началось голосование в рамка премии «Зрительское признание». До 30 октября жители региона смогут оставить свой голос за любимого актера или актрису в ряде театров. Для этого необходимо получить бюллетени у администраторов и контролеров и опустить их в ящики для голосования. Сделать свой выбор зрители смогут неограниченное количество раз.

В конкурсе участвуют следующие красноярские театры: драмтеатр им. А. С. Пушкина, Театр оперы и балета имени Хворостовского, Музыкальный театр, Театр кукол, ТЮЗ. Кроме того, проголосовать смогут зрители следующих региональных учреждений культуры: Норильского заполярного театра драмы им. Маяковского, драмтеатров Ачинска, Минусинска, Канска, Мотыгино, Шарыпово, драмтеатра «Поиск» из Лесосибирска, а также театра оперетты и театра кукол «Золотой ключик»  Железногорска.

Итоги конкурса подведут до 15 ноября. Победитель получить приз в 100 тысяч рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

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