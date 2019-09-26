В Красноярске планируют международный конкурс скрипачей

В Красноярске планируют во второй раз провести международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова. Об этом журналистам сообщили в министерстве культуры.

Конкурс в столице края пройдет в 2020 году. Инициатива провести отбор лучших музыкантов принадлежит народному артисту СССР, российскому скрипачу и дирижеру Виктору Третьякову. Впервые конкурс проходил в 2018 году, в нем приняли участие музыканты из 11 стран мира. Первое место тогда занял россиянин Сергей Догадин. Он получил премию $ 15 000 и специальные призы. Скрипачу предоставили возможность выступить с ведущими оркестрами мира в России и Европе.

Второе место разделили между собой Чиса Китагава из Японии и Жуньинь Чжан из Китая. Они выиграли по $ 5 000. Третьим стал скрипач Шуцун Хэ из Китая.

«Такие конкурсы во многом способствуют популяризации культуры и искусства в обществе. Нужно обязательно двигаться вперед. Тем более потенциал для этого у вас имеется», – прокомментировал в рамках сегодняшней встречи с маэстро глава края Александр Усс.

Губернатор подчеркнул, что все культурные события в крае должны быть проведены на самом высоком уровне.