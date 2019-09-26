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В Красноярске планируют международный конкурс скрипачей

Главная Культура
Красноярск
17:00 26 Сентября 2019
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске планируют во второй раз провести международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова. Об этом журналистам сообщили в министерстве культуры. 

Конкурс в столице края пройдет в 2020 году. Инициатива провести отбор лучших музыкантов принадлежит народному артисту СССР, российскому скрипачу и дирижеру Виктору Третьякову. Впервые конкурс проходил в 2018 году, в нем приняли участие музыканты из 11 стран мира. Первое место тогда занял россиянин Сергей Догадин. Он получил премию $ 15 000 и специальные призы. Скрипачу предоставили возможность выступить с ведущими оркестрами мира в России и Европе. 

Второе место разделили между собой Чиса Китагава из Японии и Жуньинь Чжан из Китая. Они выиграли по $ 5 000. Третьим стал скрипач Шуцун Хэ из Китая. 

«Такие конкурсы во многом способствуют популяризации культуры и искусства в обществе. Нужно обязательно двигаться вперед. Тем более потенциал для этого у вас имеется», – прокомментировал в рамках сегодняшней встречи с маэстро глава края Александр Усс.

Губернатор подчеркнул, что все культурные события в крае должны быть проведены на самом высоком уровне.

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