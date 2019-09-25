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В Красноярск приедут пять олимпийских чемпионов по фигурному катанию

Главная Культура
Красноярск
12:07 25 Сентября 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске в рамках ледового шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта» приедут пять олимпийских чемпионов по фигурному катанию. В спектакле примут участие Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин — они исполнят главные роли. Алексей Ягудин станет Меркуццио, в роли его соперника Тибальта выступит Дмитрий Соловьев, а грозную Судьбу (Чуму) сыграет Екатерина Боброва.

«Всего в Красноярск в составе творческой и технической группы приедут более 150 участников проекта. Вторые роли исполнит целое созвездие именитых фигуристов: Мария Петрова и Алексей Тихонов, Яна Хохлова и Максим Шабалин, Кристина Астахова и Андрей Депутат, Вахтанг Мурванидзе, Евгений Кузнецов, Анастасия Игнатьева и другие», — рассказали организаторы. 

Отметим, что ледовый спектакль покажут в Красноярске с 22 по 24 ноября. 

Фото: организаторы ледового шоу

 

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