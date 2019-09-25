В Красноярск приедут пять олимпийских чемпионов по фигурному катанию

В Красноярске в рамках ледового шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта» приедут пять олимпийских чемпионов по фигурному катанию. В спектакле примут участие Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин — они исполнят главные роли. Алексей Ягудин станет Меркуццио, в роли его соперника Тибальта выступит Дмитрий Соловьев, а грозную Судьбу (Чуму) сыграет Екатерина Боброва.

«Всего в Красноярск в составе творческой и технической группы приедут более 150 участников проекта. Вторые роли исполнит целое созвездие именитых фигуристов: Мария Петрова и Алексей Тихонов, Яна Хохлова и Максим Шабалин, Кристина Астахова и Андрей Депутат, Вахтанг Мурванидзе, Евгений Кузнецов, Анастасия Игнатьева и другие», — рассказали организаторы.

Отметим, что ледовый спектакль покажут в Красноярске с 22 по 24 ноября.

Фото: организаторы ледового шоу