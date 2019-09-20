Красноярский театр кукол в новом сезоне готовит семь премьер

Красноярский театр кукол открывает 82-й сезон премьерой. В пятницу, 20 сентября, взрослой публике представят постановку «Егоркина былина» главного режиссера Большого театра кукол Руслана Кудашова из Санкт-Петербурга. Это спектакль по пьесе легенды русского рока Александра Башлачева, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу театра кукол.

«Вместе с режиссером над постановкой работали художник Марина Завьялова, уже знакомая красноярцам по спектаклю «Хармс» и молодой талантливый художник видеоконтента Егор Лавров. Результат получился невероятным: два предпремьерных показа этого спектакля прошли в июле с аншлагами, после просмотра зрители выходили оглушенными, признавались, что эта постановка подтолкнула их задуматься о целях и ценностях, о смысле жизни, о выборе, который каждый из нас делает ежеминутно», - отметили в театре.

До спектакля на площади перед театром артисты выставят инсталляцию с героями «взрослых» спектаклей «Мелкий бес», «Егоркина былина», «Хармс» и «Побег».

21 сентября состоится премьера спектакля по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» для зрителей от 4 лет. Это постановка заслуженного артиста России Анатолия Вещикова из Москвы.

На 8 октября назначена премьера спектакля для подростков «Я – кулак. Я – А-н-н-а» режиссера Юлии Каландаришвили.

Всего в новом сезоне артисты рассчитывают показать зрителям семь новых спектаклей.

Фото: Александр Пустоваров / Театр кукол