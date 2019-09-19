Выдающимся работникам культуры в Красноярском крае дадут премии

В Красноярском крае хотят учредить государственные премии для выдающихся работников культуры. Проект закона разработан по поручению губернатора региона Александра Усса. Теперь депутатам краевого парламента предстоит рассмотреть и принять законопроект на сессии.

Закон «О государственных премиях Красноярского края в области культуры» предусматривает денежные поощрения по семи творческим направлениям. Предлагается учредить следующие награды: имени М.С. Годенко — в хореографическом искусстве, имени В.П. Астафьева — в области литературы, имени В.И. Шпиллера — за достижения в музыке, имени Д.А. Хворостовского — в области оперного искусства, имени И.М. Смоктуновского — за достижения в развитии театра и имени В.И. Трегубовича — в кинематографии.

Размер вознаграждения составит 230 тысяч рублей.

Планируется, что премии в области культуры будут присуждаться работникам и творческим коллективам по решению губернатора на основании предложений экспертного совета.