Определена программа красноярского фестиваля Дмитрия Хворостовского

Фестиваль Дмитрия Хворостовского откроется в Красноярске 16 октября. В этот день великому баритону исполнилось бы 57 лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Основные события фестиваля состоятся в Красноярском театре оперы и балета им. Хворостовского и краевой филармонии. Фестиваль откроется исполнением «Реквиема» Джузеппе Верди.

«Эти сцены особым образом связаны с творческой биографией певца. Именно здесь состоялись его первое и последнее выступления», - говорится в сообщении краевого правительства.

20 октября в программе гала-концерта «Музыкальный олимп» примут участие победители XVI Международного конкурса им. Чайковского Мария Мотолыгина (сопрано) и Александрос Ставракакис (бас, Греция), победитель IV Международного конкурса им. Словцова Михаил Пирогов (Россия), ряд других известных исполнителей. Завершится фестиваль праздничным концертом всемирно известной сопрано Анджелы Георгиу (сопрано, Румыния). Специальным гостем концерта станет Сергей Лейферкус (баритон, Россия/Великобритания). В программе прозвучат произведения, прославившие Дмитрия Хворостовского.