Красноярским школьникам предложили снять собственный фильм

Школьников из Красноярского края приглашают пройти дистанционное обучение кинематографии и снять собственный короткометражный фильм. В регионе запустили культурно-просветительский кластер «Мобильное кино для детей и подростков: Кто твой герой».

Красноярцы смогут бесплатно попробовать себя в качестве режиссеров, сценаристов, актеров, операторов и монтажеров.

«Получить опыт работы в кинематографической сфере смогут все заинтересованные в визуальном искусстве юные жители края в возрасте от 10 до 18 лет, а также школьные кружки и клубы. От участников не требуется профессиональных знаний, опыта и подготовки», — рассказали в министерстве культуры.

Обучение будет проходить дистанционно — специалисты подготовили курс из восьми уроков. Всех желающих научат писать сценарии, правильно снимать сцены на камеру, а также раскроют технологию создания кино.

За самый лучший фильм юные красноярцы смогут получить призы — все работы примут участие в конкурсе мобильных кинокартин.

Для регистрации в проекте необходимо заполнить форму до 3 ноября.