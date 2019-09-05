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Красноярский симфонический покорит Америку за счет частных спонсоров

Главная Культура
Красноярск
14:34 5 Сентября 2019
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский академический симфонический оркестр в начале 2020 года полетит в США. Поездка будет длиться два месяца — с середины января по март. В филармонии корреспонденту Sibnovosti.ru объяснили, за чей счет музыканты отправятся на гастроли и почему билеты на выступление коллектива достигают 100 долларов. 

В планах у оркестра провести в США 33 концерта. География тура обширная — от Флориды до самой дальней точки западного побережья Калифорнии. Выступить в ведущих залах Америки оркестру предложило некое иностранное агентство «CAMI Music Management». Принимающая сторона согласилась оплатить все расходы, кроме перелета. 

«Филармония берет на себя только часть расходов, связанную с перелетами. Столичные и региональные коллективы летают на гастроли как при государственной, так и при частной поддержке. Без дополнительного финансирования представлять наши коллективы за рубежом было бы невозможно. На данный момент ведутся переговоры с партнерами и спонсорами для сокращения в этой части расходов», — рассказали в филармонии. 

Бюджет на такие гастроли действительно огромен — организаторам необходимо оплатить проживание, питание и внутренние перелеты  музыкантов. 

«Указанные расходы несет американская сторона, а не филармония. Кроме того, приглашающая сторона оплачивает солиста концертной программы», — пояснили представители. 

Интересно, что в афише концертной площадки Сан-Франциско значится не красноярский, а сибирский академический симфонический оркестр. В филармонии такую игру слов ошибкой не считают — это произошло из-за «тонкостей перевода». 

Отметим, что послушать Чайковского и Римского-Корсакова в исполнении теперь уже сибирского оркестра можно как на террасе за 30 долларов, так и в отдельной ложе за 99 долларов. В Красноярске билет на такой концерт можно купить в среднем за 450 рублей. 

«Цены на билеты всегда определяются концертной площадкой. Академическая музыка в Соединенных штатах, также, как и в России далека от коммерческой рентабельности. Существование симфонических оркестров и академических концертных залов возможно благодаря доходу от продажи билетов, государственной поддержки и спонсорского вклада в адрес площадки», — объяснили в филармонии. 

Отметим, что помимо музыкантов симфонического оркестра в большой тур по США артисты ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко. 

Фото: krasfil.ru

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