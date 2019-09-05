В Красноярске покажут «сНежное шоу» Вячеслава Полунина

В Красноярске на сцене Театра оперы и балета им. Хворостовского покажут легендарное «сНежное шоу» Вячеслава Полунина. Автор придумал постановку еще в 1993 году — с тех пор программу показывают по всему миру, рассказывают организаторы. Шоу успели посмотреть жители России, Италии, Великобритании, Франции, Мексики, США, Японии и Южной Кореи. В октябре такая возможность появится и у красноярцев.

«В шоу каждый найдет что-то свое. Оно станет лирическим воспоминанием о детстве и одновременно пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках, а у кого-то будут наворачиваться слезы», — рассказывают организаторы.

На шоу приглашаются как дети, так и взрослая аудитория — представление будет одинаково интересным и познавательным для всех категорий зрителей. Красочная феерия пройдет в Красноярске со 2 по 6 октября. Билеты продаются на главном сайте шоу slavasnowshow.ru, а также в кассах театральной площадки.

Видео: youtube