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В Красноярске пройдут кастинги на конкурс «Пою с оркестром»

Главная Культура
Красноярск
09:52 2 Сентября 2019
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Краевая филармония проводит кастинги в рамках конкурса «Пою с оркестром». В пресс-службе учреждения, сообщили, что участвовать могут все желающие в возрасте от 16 до 60 лет. Наличие музыкального образования значения не имеет.

Жюри будет оценивать вокальные данные, артистизм, творческую индивидуальность и оригинальность образа. Участникам предстоит преодолеть два этапа отбора.

Победители конкурса выступят на сцене Большого концертного зала Красноярской филармонии в сопровождении Красноярского филармонического русского оркестра имени А.Ю. Бардина, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Кастинги пройдут в Камерном зале краевой филармонии на пр. Мира, 2б 18, 22 и 24 сентября. Отборочные туры в будние дни будут начнутся 19:00, в выходной – в 14:00.

Заявку на участие можно заполнить лично в кассе краевой филармонии.

Фото: krasfil.ru

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