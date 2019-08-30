Иностранный скульптор открывает в Красноярске выставку металлических миниатюр

Израильско-британский скульптор Цадок Бен-Давид открывает в Красноярске необычную инсталляцию — он представит в краевом центре выставку миниатюр, вырезанных из тонкого металла. Художник собирал образы людей по всему миру — он фотографировал случайных прохожих, после чего превращал силуэты в плоские фигуры. Есть в коллекции и красноярцы.

«Я был в Красноярске два месяца назад, смотрел музеи и рассказывал о выставке. Я пробыл в городе два дня и за это время успел пофотографировать местных — у меня примерно 60–70 фотографий красноярцев, которые будут включены в эту выставку. Это впервые, когда я сразу показываю местных людей в своей работе», — признался Цадок Бен-Давид

Отметим, что проект иностранного скульптора станет одним из самых масштабных на XIII музейной биеннале, которая откроется в Красноярске 5 сентября.