Симфонический оркестр выступит на набережной Енисейска

Красноярский академический симфонический оркестр выступит завтра на открытом воздухе в Енисейске. Горожане смогут услышать программу «Музыкальные столицы мира», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Концерт состоится в рамках традиционного летнего фестиваля симфонической музыки «Оркестр на траве». Его проводят краевая филармония вместе с Институтом искусств им. Хворостовского. Концерт в Енисейске пройдет на набережной Енисея в районе дебаркадера. В программе – произведения русских и зарубежных композиторов, современные аранжировки классической музыки.

Напомним, Енисейск в середине августа отметил свое 400-летие.

Фото: официальный сайт Енисейска