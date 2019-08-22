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Проект «Музыкальные пятницы» в Красноярске завершит духовой оркестр

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Красноярск
08:51 22 Августа 2019
культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске завершается летний проект «Музыкальные пятницы» на острове Татышев. Последний концерт состоится 23 августа в 19:00 у сцены в восточной стороне острова. Для красноярцев сыграет духовой оркестр. В программе будут композиции Глена Миллера, Муслима Магомаева, Эдуарда Артемьева, группы «Queen», музыка из мультфильмов «Бременские музыканты» и «Холодное сердце».

«Также для красноярцев вместе с оркестром выступят солисты Валентина Ермакова, Александр Белопашинцев и Максим Орлов, трубач Рамиль Зималтынов. Дирижер оркестра – Илья Богов», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

В управлении культуры администрации Красноярска сообщили, что за это лето концерты в рамках «Музыкальных пятниц» посетили около 9 тысяч человек. В мэрии считают, что это демонстрирует успешность такого формата выступлений. В проекте участвуют духовой и камерный оркестры, хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ». 

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