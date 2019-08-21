Красноярские театры готовятся к новому сезону

Красноярские театры активно готовятся к новому сезону. Зрителей будут удивлять премьерными постановками, многие из которых горожане смогут увидеть уже в сентябре.

Так, Театр оперы и балета им. Хворостовского готовит спектакль в двух действиях «Ермак». Первый показ состоится 13 сентября.

Театр им. Пушкина в новом сезоне представит «Русский роман» о супружеской жизни Льва Толстого. Второй премьерой станет постановка «Мэр и мЭри». Еще один спектакль 145-го сезона — комедия «Смерть Тарелкина».

В Красноярском музыкальном театре продолжат показ комедийного спектакля «Ханума» по мотивам пьесы Авксентия Цагарели. Премьера постановки состоялась в конце 60-го театрального сезона. В декабре обещают выпустить мюзикл композитора Кима Брейтбурга и поэта Карена Кавалеряна «Джейн Эйр». Он будет создан по мотивам одноименного романа английской писательницы Шарлотты Бронте.

В красноярском ТЮЗе зрители смогут увидеть продолжение легендарной саги «Хроники Нарнии». Спектакль предназначен для семейного просмотра. Кроме того, со 2 по 11 сентября в Красноярске пройдет детский «Театральный синдром», где также будут представлены премьерные спектакли.

Фото: muztk.ru