21 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские театры готовятся к новому сезону

Главная Культура
Красноярск
14:59 21 Августа 2019
красноярск, культура, общество, театры
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярские театры активно готовятся к новому сезону. Зрителей будут удивлять премьерными постановками, многие из которых горожане смогут увидеть уже в сентябре. 

Так, Театр оперы и балета им. Хворостовского готовит спектакль в двух действиях «Ермак». Первый показ состоится 13 сентября. 

Театр им. Пушкина в новом сезоне представит «Русский роман» о супружеской жизни Льва Толстого. Второй премьерой станет постановка «Мэр и мЭри». Еще один спектакль 145-го сезона — комедия «Смерть Тарелкина».

В Красноярском музыкальном театре продолжат показ комедийного спектакля «Ханума» по мотивам пьесы Авксентия Цагарели. Премьера постановки состоялась в конце 60-го театрального сезона. В декабре обещают выпустить мюзикл композитора Кима Брейтбурга и поэта Карена Кавалеряна «Джейн Эйр». Он будет создан по мотивам одноименного романа английской писательницы Шарлотты Бронте. 

В красноярском ТЮЗе зрители смогут увидеть продолжение легендарной саги «Хроники Нарнии». Спектакль предназначен для семейного просмотра. Кроме того, со 2 по 11 сентября в Красноярске пройдет детский «Театральный синдром», где также будут представлены премьерные спектакли. 

Фото: muztk.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: День помидора в Минусинске меняет формат

День помидора в Минусинске меняет формат

19 Августа 2019 г.
Организаторам пришлось отказаться от традиционного карнавала
Новости Красноярска: В Красноярском крае набирают культурных волонтеров

В Красноярском крае набирают культурных волонтеров

15 Августа 2019 г.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте Добровольцы.рф
Новости Красноярска: Красноярский край попал в театральный список Forbes

Красноярский край попал в театральный список Forbes

13 Августа 2019 г.
Первое место занял Санкт-Петербург
Новости Красноярска: Енисейск празднует юбилей

Енисейск празднует юбилей

10 Августа 2019 г.
Енисейск празднует второй день 400-летнего юбилея. В старейшем городе Красноярского края собрались тысячи людей – для приезжих гостей и местных жителей организовали несколько десятков локаций: концертные площадки, на которых выступают краевые коллективы, енисейскую кухню, где гото...
Новости Красноярска: Второй день празднования 400-летия Енисейска: юбилей отмечают тысячи горожан и гостей

Второй день празднования 400-летия Енисейска: юбилей отмечают тысячи горожан и гостей

10 Августа 2019 г.
С юбилеем основания города жителей Енисейска поздравил Владимир Путин
Новости Красноярска: Осенью в Красноярск приедет знаменитый кинорежиссер Кустурица

Осенью в Красноярск приедет знаменитый кинорежиссер Кустурица

9 Августа 2019 г.
Концерт состоится в БКЗ
Новости компаний
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске вместо снесенных ларьков могут появиться павильонные комплексы

В Красноярске вместо снесенных ларьков могут появиться павильонные комплексы

17 Августа 2019 г.
Власти разработают новую схему размещения временных сооружений
Новости Красноярска: В департаменте горхозяйства Красноярска назначен новый руководитель

В департаменте горхозяйства Красноярска назначен новый руководитель

21 Августа 2019 г.
Евгений Жвакин покинул пост
Новости Красноярска: В Красноярском крае ввели новые пособия для многодетных семей

В Красноярском крае ввели новые пособия для многодетных семей

20 Августа 2019 г.
Они начнут действовать с 1 января 2020 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356