День помидора в Минусинске меняет формат

В Минусинске отменен традиционный карнавал на День помидора. Шествие не состоится из-за масштабных ремонтных работ в городе. Строители благоустраивают территорию в сквере у часовни, на площади перед музеем им. Н.М. Мартьянова, а также в парке около администрации и в исторической части по улице Ленина.

Традиционный праздник состоится 24 августа. Главную сцену установят на перекрестке улиц Абаканской и Тимирязева. Заявки на участие в Дне минусинского помидора подали более 50 дачников.

«Главная идея праздника – «Минусинск – моя семья!». Чествование людей труда, династий минусинских тружеников, увлеченных садоводов и огородников пройдет на площадках «История в лицах Томатной столицы», «От семечка до семьи», «С грядки – в кадку», — рассказали в администрации города.

День Помидора в Минусинске проводится с 2004 года, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru. С 2005 года дачнику, вырастившему самый увесистый овощ, вручают автомобиль. Самый большой томат, представленный на конкурс, весил 2 кг 146 граммов – это был урожай 2011 года.