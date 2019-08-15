В Красноярском крае набирают культурных волонтеров

В Красноярском крае формируется движение «Волонтеры культуры». Участники будут помогать организаторам в проведении культурных событий, форумов, фестивалей и конференций, а также участвовать в реставрации памятников.

«Движение создается на базе регионального ресурсного центра по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности, призванного аккумулировать лучшие практики развития добровольчества и оказывать информационную и методическую поддержку участникам движения в Красноярском крае», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Для участия в добровольческом проекте необходимо зарегистрироваться на сайте Добровольцы.рф. Далее следует выбрать мероприятие из перечня «Культура и искусство». В ряды волонтеров примут красноярцев старше 14 лет.

Отметим, что ранее в Красноярском крае стартовал проект «Волонтеры наследия», участники которого отправились в Печору для участия в шести образовательных сменах.