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Красноярский край попал театральный в список Forbes

Главная Культура
Красноярск
12:55 13 Августа 2019
культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский край попал в топ-20 самых театральный регионов страны. Рейтинг составил журнал Forbes. Аналитики рассчитали среднее количество зрителей на один театр за 2018 год. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на министерство культуры края. 

«Расчеты сделаны на основе данных Минкульта, который предоставил информацию о количестве театров в регионе, количестве зрителей, доходах театров и субсидиях», — говорится в сообщении. 

Отметим, что первое место в рейтинге самых театральных регионов России занял Санкт-Петербург, на втором оказалась Курская область, а на третьем — Тюменская область. Красноярский край стал 17-м. В регионе насчитывается 14 театров. На спектакли в 2018 году сходили 778 тысяч человек. 

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