Второе рождение Енисейска: Старейший город Восточной Сибири отметил юбилей

Пять лет назад, в 2014 году, президент России Владимир Путин распорядился масштабно отпраздновать юбилей Енисейска. Это один из старейших городов на севере Красноярского края, где проживают около 18 тысяч человек. В этом году ему исполнилось 400 лет. Четыре века назад, в 1619 году, казаки возвели острог на берегу могучей реки Енисей. Эти земли считались богатыми на пушнину, а Енисейск славился кузнечными изделиями, производством сельскохозяйственных орудий и судостроением. Город даже долгое время был столицей Красноярского края, центром ремесла и торговли (до конца 18 века).



Итак, пять долгих лет власти края преображали город, подготавливая его к празднику. Для сравнения, за 3,5 года индийцы и пакистанцы построили в Дубае самое высокое здание в мире — Бурдж Халифа, в Шанхае за пять лет — самый длинный в мире бетонный мост, а в Сингапуре — лучший на планете аэропорт. Что удалось сделать за это время в Енисейске, расскажет корреспондент Sibnovosti.ru.



Енисейск атмосферный



В минувшие выходные центральные улицы Енисейска стали пешеходными. Горожане и туристы увидели город во всей красе, историческую часть отстроили практически заново — удалось реконструировать около 20 зданий (не успели сдать в срок только два объекта), построить дорогу там, где ее никогда не было. По данным министерства культуры Красноярского края, 9 и 10 августа, в дни празднования 400-летия в Енисейске побывали 50 тысяч гостей. Это почти в три раза больше, чем население самого города.





Площадок и локаций в дни празднования в Енисейске было много — практически около каждого исторического здания проводились бесплатные экскурсии, уличные спектакли, для гостей организовывали чаепитие, 3D фотозоны, а по улицам гуляли ряженные гимназистки и дамы в пышных платьях и шляпках. Атмосферу 18-го века организаторам точно удалось передать. Старинные здания выглядели прилично. Конечно, это не вычурные петербургские дворцы и музеи, а простенькие двухэтажные постройки, но зато имеющие огромную историческую ценность. Местные жители гордо рассказывают:

«Хотите посмотреть, как раньше выглядел Красноярск, приезжайте в Енисейск, мы сохранили город практически в первозданном виде. У нас даже коровы по улицам ходят. Кстати, а куда они подевались?».

К слову, Енисейск имеет статут города, а не поселка. Но здесь не встретишь ни одной высотки, говорят, что многоэтажки строить невыгодно. Люди привыкли вести хозяйство и свой огород, а в тесной квартире особо не разгуляешься.

Енисейская инфраструктура



Порадовала местных жителей новая дорога, некоторых даже больше, чем сам праздник. Раньше приходилось ходить по земляному грунту, а теперь есть возможность прогуляться по асфальтированным дорожкам и тротуарам.

«Как только в городе появляется свежий асфальт, он как-будто преображается», — говорят местные.

Но больше всего енисейцы гордятся отреставрированным Богоявленским собором. Храм построили зодчие в начале 18 века, но первозданный вид он сохранил частично. В советское время собор был разрушен, а к 400-летию символ города восстановили. 10 августа тысячи людей вышли на крестный ход, а митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон освятил кафедральный собор и возглавил первую за долгие годы литургию в храме.

Побывать на колокольне, откуда все два дня доносился праздничный звон, нам не удалось — это место почему-то охранялось особо строго. Но тем не менее, именно около этой достопримечательности собирались толпы людей. Каждый хотел зайти внутрь и посмотреть на отбеленные стены в окружении позолоченных икон.

Больше людей собирала только одна площадка — Енисейская кухня. Она же разочаровала людей больше всего. На поиски обещанных изысканных блюд сибирской кухни ушло больше получаса, но кроме жидкой ухи, бургеров, блинов и шашлыков гостей почему-то решили ничем не удивлять.

«Мы приехали специально, чтобы поесть енисейской рыбы. Но кроме привозного минтая здесь ничего нет», — разочарованно говорили енисейцы за столом.

Зато удивили местные жители сувенирной продукцией — на прилавках продавали товары на любой вкус: медвежьи шкуры, куклы ручной работы, лапти, расписные тарелки, сумки и охотничьи ножи.

Жемчужина русского зодчества

По основным достопримечательностям Енисейска прогулялся губернатор Красноярского края Александр Усс. С главной сцены, установленной на берегу реки, глава края поприветствовал гостей. Он прочел поздравления президента.

«История этого старинного и самобытного города неразрывно связана с освоением русскими землепроходцами огромных территорий и природных богатств Восточной Сибири и Дальнего Востока. Благодаря своим архитектурным памятникам, он по праву считается подлинной жемчужиной русского зодчества. От всей души желаю вам успехов в реализации намеченных планов, направленных на дальнейшее развитие Енисейска».

Гостиный двор

Гостиниц в Енисейске немного, их буквально можно пересчитать по пальцам. Цены в них даже в обычные дни недешевые: от 2 тысяч рублей в сутки. Но 9 и 10 августа все номера были заняты. Гостям хотелось пожить в стареньких отреставрированных домиках с яркими крышами и ставнями. Атмосфера в таких гостиных дворах была дружелюбная, рядом с верандой гости жарили шашлыки и издалека любовались улицами старинного Енисейска. Взамен уютным номерам людям предлагали поселиться в палаточном городке или арендовать квартиру у местных. Цены на жилье стартовали от 500 рублей в сутки.

Вечерняя программа

На «десерт» гостей и местных жителей ждал концерт, на котором выступали артисты из Красноярского края и российский певец Олег Газманов — он попросил за тур 4,3 млн рублей. Это одно из самых дорогих выступлений народного артиста. Но разве думали об этом люди, когда подпевали знаменитой «Морячке»? Концерте Газманова собрал 35 тысяч человек. Это тоже своеобразный рекорд для Енисейска.

Пища для размышлений

Все-таки главная ценность Енисейска — это его жители. Старшее поколение осело на севере Красноярского края и ни за что не променяет сибирские морозы и свои дома на городской шум и жизнь в квартирах без собственного двора. Но молодые мечтают о другом:

«Я приезжаю в Енисейск к своим родителям, но уже четыре года живу в Красноярске. Здесь нелегко найти работу, практически ничего нет для молодежи. Многие мои знакомые тоже выбрали Красноярск для жизни. Делать тут нечего», — рассказала Sibnovosti.ru одна из уроженок Енисейска.

А ведь когда-то купцы старейшего города Восточной Сибири жили очень богато. Сам город был базой добычи драгоценных металлов. На «золотые» деньги строились соборы, храмы, купеческие дома, гимназии.

«Да, прошлое у Енисейска богатое и интересное, а будущее?», — спрашивают местные.

Вот настоящая «пища для размышлений», не на ближайшие пять лет, а на долгие годы.

Автор: Юлия Тоцкая

Фото: Sibnovosti.ru, культура24.ru