Второй день празднования 400-летия Енисейска: юбилей отмечают тысячи горожан и гостей

Сегодня, 10 августа, Енисейск празднует второй день 400-летнего юбилея. В старейшем городе Красноярского края собрались тысячи людей – для приезжих гостей и местных жителей организовали несколько десятков локаций: концертные площадки, на которых выступают краевые коллективы, енисейскую кухню, где готовят сибирские изыски и подают рыбные деликатесы, ярмарку, где можно приобрести изделия ручной работы и сувениры.

Сегодня центральные улицы Енисейска стали пешеходными, по ним для небольших групп проводят бесплатные экскурсии. В главном краеведческом музее Енисейска открылась экспозиция «Музей Енисея», а в детской художественной школе весь день работает арт-проект «Оконницы», созданный специально для 400-летнего юбилея. Одновременно в доме Флеера действует выставка «Предметный мир православия на Енисее». Торжественный концерт состоится в 16:19. На сцене на берегу реки выступят творческие коллективы и народный артист России Олег Газманов. На улицах работают волонтеры, которые помогают гостям попасть на нужные локации.

С 400-летием основания города жителей Енисейска уже поздравил президент России Владимир Путин.

«Поздравляю вас со знаменательной датой – 400-летием Енисейска. История этого старинного и самобытного города неразрывно связана с освоением русскими землепроходцами огромных территорий и природных богатств Восточной Сибири и Дальнего Востока. Отсюда, с берегов Енисея, прокладывали маршруты своих экспедиций наши великие путешественники-исследователи Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Витус Беринг. А сам Енисейск получил широкую известность как центр промышленности, торговли и ремесел. И, конечно, благодаря своим архитектурным памятникам, он по праву считается подлинной жемчужиной русского зодчества», - сказал президент.

Именно глава государства в 2014 году подписал указ о масштабном праздновании 400-летия Енисейска. Краевые власти решили отреставрировать старинные исторические здания. На эти цели было выделено 3 млрд рублей. Некоторые церкви и усадьбы были разрушены в советские времена или еще раньше, а восстановить их внешний облик удалось только в 2019 году. Всего таких культурных объектов насчитывается более 20. Не все здания успели в срок подготовить к юбилею – два до сих пор находятся в доработке. В северном городе также отремонтировали дороги, благоустроили дворы и набережную.

Отметим, что в гостиницах Енисейска в дни празднования наблюдается настоящих ажиотаж. Почти все номера в домах постройки 18 века раскуплены. Стоимость жилья стартует от 2 тысяч рублей за ночь. На въезде в Енисейск для гостей организовали бесплатный палаточный городок на 1200 мест. 9 августа в палатки заселились более 300 человек.

фото: Юлия Тоцкая