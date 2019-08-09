Осенью в Красноярск приедет знаменитый кинорежиссер Кустурица

В Красноярск впервые приедет знаменитый на весь мир сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Он выступит в БКЗ 26 ноября, рассказали в филармонии.

В учреждении презентовали музыкальную программу гостя: Кустурица представит красноярцам концерт в стиле «балканского отрыва».

«Сам гость ​предстанет в амплуа лидер-вокалиста и гитариста фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra, играющего зажигательную «гремучую» смесь из балканских, турецких, цыганских мелодий и ритмов», — рассказали в филармонии.

Эмир Кустурица известен в мире по картинам «Аризонская мечта», «Андеграунд» и «Черная кошка, белый кот». С конца 80-х годов он выступает в составе группы The No Smoking Orchestra («Некурящий оркестр»).