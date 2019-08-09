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Осенью в Красноярск приедет знаменитый кинорежиссер Кустурица

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Красноярск
16:23 9 Августа 2019
красноярск, культура, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярск впервые приедет знаменитый на весь мир сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Он выступит в БКЗ 26 ноября, рассказали в филармонии. 

В учреждении презентовали музыкальную программу гостя: Кустурица представит красноярцам концерт в стиле «балканского отрыва».  

«Сам гость ​предстанет в амплуа лидер-вокалиста и гитариста фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra, играющего зажигательную «гремучую» смесь из балканских, турецких, цыганских мелодий и ритмов», — рассказали в филармонии. 

Эмир Кустурица известен в мире по картинам «Аризонская мечта», «Андеграунд» и «Черная кошка, белый кот». С конца 80-х годов он выступает в составе группы The No Smoking Orchestra («Некурящий оркестр»). 

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