Красноярский духовой оркестр выступит под открытым небом на острове Татышев

В Красноярске в рамках проекта «Музыкальные пятницы» на острове Татышев выступит Красноярский духовой оркестр. Полюбившийся широкой публике коллектив музыкантов под управлением Ильи Богова исполнит мелодии и композиции из кинофильмов «Джеймс Бонд: координаты Skyfall», «Мой ласковый и нежный зверь», мультфильма «Король Лев», а также музыку Луи Армстронга, попурри на темы русских народных песен и другое.

Концерт начнется в 19:00 у сцены в восточной части острова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

До конца лета на острове пройдет еще два концерта. 16 августа перед зрителями выступит хоровой ансамбль солистов «Тебе Поемъ», а 23 августа состоится еще один концерт Красноярского духового оркестра.