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Красноярский духовой оркестр выступит под открытым небом на острове Татышев

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Красноярск
10:25 9 Августа 2019
красноярск, концерт, музыка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске в рамках проекта «Музыкальные пятницы» на острове Татышев выступит Красноярский духовой оркестр. Полюбившийся широкой публике коллектив музыкантов под управлением Ильи Богова исполнит мелодии и композиции из кинофильмов «Джеймс Бонд: координаты Skyfall», «Мой ласковый и нежный зверь», мультфильма «Король Лев», а также музыку Луи Армстронга, попурри на темы русских народных песен и другое.

Концерт начнется в 19:00 у сцены в восточной части острова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

До конца лета на острове пройдет еще два концерта. 16 августа перед зрителями выступит хоровой ансамбль солистов «Тебе Поемъ», а 23 августа состоится еще один концерт Красноярского духового оркестра.

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