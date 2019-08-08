Историческая экспедиция на казачьем струге прибыла в Енисейск

Участники исторической экспедиции на казачьем струге «Такмак» финишировали в Енисейске. За восемь дней они преодолели 400 километров по Енисею. Шесть энтузиастов отправились из Красноярска на север края 31 июля, приурочив свое путешествие к 400-летию старинного сибирского города. Профессор СФУ Денис Рогозин самостоятельно сконструировал судно. В 17 веке казаки осваивали Сибирь именно на таких стругах, как «Такмак», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Здравствуй, Енисейск! Мы сделали это…Треть времени шли на веслах, остальное - сплавом по течению. Парус использовали редко из-за встречного ветра. Все живы, здоровы, никаких ЧП, аварий и поломок. Выражаю огромную благодарность команде. Большое спасибо всем неравнодушным, кто следил за нашим передвижением и морально поддерживал, а также хорошей погоде», - поделился впечатлениями капитан «Такмака» Денис Рогозин.

Напомним, что 400-летие Енисейска состоится 9, 10 и 11 августа. Краевое правительство подготовило масштабную праздничную программу. К юбилею в городе провели реконструкцию улиц и исторических зданий.