На международном видеофестивале в Канске покажут фильмы из 11 стран мира

С 25 по 31 августа в Канске пройдет 18-й международный видеофестиваль. Организаторы уже определились с основной темой — «18+». На мероприятие заявились авторы кинокартин из 11 стран мира: России, Нидерландов, Франции, Италии, Австрии, Польши, Аргентины, Швейцарии, Бельгии, Германии и США.

«Показы конкурсных работ пройдут в формате «диско-киноночи» с чтениями и перформансами. Автор лучшего фильма получит «Золотой пальмовый секатор»», — рассказали организаторы.

Россию на фестивале представят уличный художник Владимир Абих, художник Виктор Алимпиев, режиссер Олег Блинов и студия анимации «Жажа».

Жюри тоже будет международным — в Канск приедут известные композиторы, актеры и художники из Москвы и Санкт-Петербурга, а также режиссеры Паси Макела и Юсси Сайво из Финляндии.



Зрители также смогут увидеть картины, которые стали лауреатами предыдущих фестивалей. Среди них: немецкая картина «Сибирь.Индеец» режиссера Эви Шуберт, голландское кино «Строители будущего» Пима Звира и другие.

Напомним, Канский фестиваль проводится с 2002 года. Мероприятие позиционирует себя как площадку для экспериментов, а также противопоставляет себя цензуре и голливудским фильмам.

Фото: vk.com/kanskvideo