Праздник русской культуры в Красноярске

На Караульной горе впервые прошел большой праздник русской культуры, посвященный Дню Крещения Руси. Парк «Покровский» превратился в интересную книгу под названием «Русская культура».

Для горожан открылись различные локации, посвященные народному фольклору. Красноярцев знакомили с древними обычаями, учили плести косы и рисовать. В парке установили необычные фотозоны — гости могли сфотографироваться в шкуре медведя или же, примерив кольчугу, почувствовать себя в роли древнерусского воина.

Как проходил праздник, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru.

Фото: «Городские новости», adminkrsk.ru