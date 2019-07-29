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Праздник русской культуры в Красноярске

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Красноярск
10:05 29 Июля 2019
культура, общество, красноярск
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На Караульной горе впервые прошел большой праздник русской культуры, посвященный Дню Крещения Руси. Парк «Покровский» превратился в интересную книгу под названием «Русская культура». 

Для горожан открылись различные локации, посвященные народному фольклору. Красноярцев знакомили с древними обычаями, учили плести косы и рисовать. В парке установили необычные фотозоны — гости могли сфотографироваться в шкуре медведя или же, примерив кольчугу, почувствовать себя в роли древнерусского воина. 

Как проходил праздник, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru. 

Фото: «Городские новости», adminkrsk.ru

 

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