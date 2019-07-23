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О Красноярске снимут полнометражный фильм за миллиард рублей

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Красноярск
09:30 23 Июля 2019
фильм, красноярск, культура
Источник: 7 канал
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Об основании Красноярского острога планируется снять полнометражный художественный фильм. Сценаристы уже назвали примерный бюджет картины — 15 млн долларов или 945 млн рублей. Проект пока находится на начальной стадии, сообщает 7 канал. 

Авторы картины уже определили режиссера, ведутся переговоры со сценаристом фильма. Картину снимут в жанре остросюжетной драмы. Главным героем ленты станет исторический персонаж Андрей Дубенский — основатель острога Красный Яр. 

«Мы создадим легенду, художественные образы, характеры героев, а также реквизит: одежду, оружие. Воссоздадим весь быть, который был в 17 веке», — сказал Игорь Михайлишин, продюсер. 

После согласования актерского состава в Красноярске начнутся полноценные съемки, которые продлятся около двух лет. Для этого продюсеры фильма построят в городе точную копию острога вместо декораций.

«По планам реконструированная крепость сможет работать и после съемок, как музейно-исторический комплекс. А сам фильм не только пустят в прокат и на фестивали, но и используют в качестве образовательного материала». 

Красноярские историки говорят, что материала об истории Красноярска в архивах достаточно.

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