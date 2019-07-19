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Красноярский театрам и больницам пообещали реконструкцию

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Красноярск
16:55 19 Июля 2019
культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В перспективе на 2020-2022 годы в Красноярске планируется отремонтировать несколько объектов культуры. Об этом говорится в постановлении Совета Федерации к правительству России. Документ предусматривает социально-экономическое развитие Красноярского края. 

Особое место в постановлении занимает сфера культуры. Так, в 2022 году планируется начать реконструкцию здания Театра оперы и балета им. Хворостовского. Стоимость работ будет известна после составления проектной документации. 

В 2020-2021 годах власти хотят построить здание профессионального хореографического колледжа, а также возвести дополнительные постройки к красноярскому драматическому театру им. Пушкина. 

«Рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении бюджету Красноярского края дополнительных ассигнований на софинансирование реставрации здания учреждения культуры «Красноярский театр кукол» (начало работ — в 2021 году)», — говорится в документе. 

Отдельно сенаторы согласовали вопросы строительства и модернизации медицинских учреждений в регионе. В планах на ближайшие годы завершить III очередь реконструкции онкологического диспансера им. Крыжановского, а также начать работы по строительству многопрофильной детской больницы в краевом центре. 

Напомним, данное постановление было принято по итогам обсуждений региональной проблематики во время Дней Красноярского края в Совете Федерации. 

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