Красноярский театрам и больницам пообещали реконструкцию

В перспективе на 2020-2022 годы в Красноярске планируется отремонтировать несколько объектов культуры. Об этом говорится в постановлении Совета Федерации к правительству России. Документ предусматривает социально-экономическое развитие Красноярского края.

Особое место в постановлении занимает сфера культуры. Так, в 2022 году планируется начать реконструкцию здания Театра оперы и балета им. Хворостовского. Стоимость работ будет известна после составления проектной документации.

В 2020-2021 годах власти хотят построить здание профессионального хореографического колледжа, а также возвести дополнительные постройки к красноярскому драматическому театру им. Пушкина.

«Рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении бюджету Красноярского края дополнительных ассигнований на софинансирование реставрации здания учреждения культуры «Красноярский театр кукол» (начало работ — в 2021 году)», — говорится в документе.

Отдельно сенаторы согласовали вопросы строительства и модернизации медицинских учреждений в регионе. В планах на ближайшие годы завершить III очередь реконструкции онкологического диспансера им. Крыжановского, а также начать работы по строительству многопрофильной детской больницы в краевом центре.

Напомним, данное постановление было принято по итогам обсуждений региональной проблематики во время Дней Красноярского края в Совете Федерации.