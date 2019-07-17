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В Красноярске пройдет большой фестиваль русской культуры

Главная Культура
Красноярск
09:31 17 Июля 2019
праздник, культура, отечество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Андрей Минаев / архив Sibnovosti.ru
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Городская администрация готовит для красноярцев большой праздник – фестиваль русской культуры. Гуляния развернутся в парке «Покровский». Там обустроят две сцены – на одной будут выступать артисты в жанре фольклор, на второй пройдет основная программа фестиваля.

«Тематические площадки, которые будут работать на фестивале, расскажут красноярцам об истории русской культуры. Здесь можно будет погрузиться в неиссякаемый мир литературы, музыки, живописи и узнать для себя что-то новое, а также познакомиться с бытом, традициями, обычаями, которые существовали в нашей стране испокон веков», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, для гостей готовят зону русской кухни с блинами, пирогами, квасом и сбитнем. В рамках фестиваля пройдут конкурсы на самую длинную косу, самый красивый сарафан и самую длинную бороду.

Праздник состоится в последнее воскресенье месяца - 28 июля в 12.00.

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