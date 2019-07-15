В Красноярске впервые отметили киргизский праздник Жайлоо

На острове Татышев впервые отметили киргизский национальный праздник Жайлоо. На площадках развернулось подворье с юртой и качелями «Селкинчек». Для гостей устраивали мастер-классы, а также выставку-дегустацию национальной кухни.

Жайлоо — это летние пастбища в Кыргызстане, которые находятся в предгорных и горных районах страны. Древняя киргизская традиция сохраняется и почитается в культуре народа даже в современном мире.

Как проходил праздник, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru.

Фото: adminkrsk.ru, vk.com/ddn24