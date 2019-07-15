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В Красноярске впервые отметили киргизский праздник Жайлоо

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Красноярск
13:01 15 Июля 2019
общество, культура, праздник
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На острове Татышев впервые отметили киргизский национальный праздник Жайлоо. На площадках развернулось подворье с юртой и качелями «Селкинчек». Для гостей устраивали мастер-классы, а также выставку-дегустацию национальной кухни. 

Жайлоо — это летние пастбища в Кыргызстане, которые находятся в предгорных и горных районах страны. Древняя киргизская традиция сохраняется и почитается в культуре народа даже в современном мире.

Как проходил праздник, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru. 

Фото: adminkrsk.ru, vk.com/ddn24

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