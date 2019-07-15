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В Шушенском завершился фестиваль «Мир Сибири»

Главная Культура
Красноярск
11:49 15 Июля 2019
общество, культура, сибирь, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
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В Шушенском завершился международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». Организаторы назвали имена победителей. За чаши Мира в этом году боролись 40 номинантов музыкальной премии и 12 номинантов мастеровой премии. 

Гран-при фестиваля присудили фольклорному ансамблю «Читинская слобода» под руководством Натальи Рюмкиной из села Засопка Читинского района Забайкальского края. В репертуаре коллектива в основном казачьи и семейские песни. 

В мастеровой премии лучшей стала Надежда Хай-Хутык из Магадана. Она воссоздает национальную одежду эвенов и коряков, сохраняя и развивая искусство малочисленных народов и этнических групп Севера.

«Для того, чтобы приехать на конкурс, мой народ собирал мне деньги всем миром — пустили шапку по кругу. Поэтому я очень рада, что приеду с победой», — сказала Надежда Хай-Хутык.

Третья чаша Мира досталась 16-летнему Никите Зуеву из Череповца (Вологодская область). Впервые в истории конкурса молодой человек стал победителем сразу двух номинаций — «Солист-инструменталист» и «Солист-танцовщик». 

Напомним, в этом году фестиваль проходил под эгидой ЮНЕСКО. В Шушенском выступали 75 артистов из 12 стран.

Фото: «Мир Сибири»

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