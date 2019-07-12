В Шушенском стартовал фестиваль «Мир Сибири»

В Шушенском 12 июля стартовал фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». Он завершится 14 июля.

Первые активности на площадках фестиваля начались в восемь утра — прошла йога на Обрядовой поляне. С девяти утра стартовали мастер-классы и саундчеки, открылись шатры Города ремесел, началась торговля разносолами в Трапезной.

Один из первых саундчеков фестиваля на Главной поляне — репетиция мировой премьеры: совместного выступления Сергея Старостина, Альбины Дегтяревой, ЛаФрей Ски и группы «Шунгит».

Напомним, в этом году фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО. В Шушенское приедут 75 артистов из 12 стран.

Фото: организаторы фестиваля, vk.com/mirsibiri