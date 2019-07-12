12 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Шушенском стартовал фестиваль «Мир Сибири»

Главная Культура
Красноярск
13:57 12 Июля 2019
культура, фестиваль, музыка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Шушенском 12 июля стартовал фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». Он завершится 14 июля. 

Первые активности на площадках фестиваля начались в восемь утра — прошла йога на Обрядовой поляне. С девяти утра стартовали мастер-классы и саундчеки, открылись шатры Города ремесел, началась торговля разносолами в Трапезной.

Один из первых саундчеков фестиваля на Главной поляне — репетиция мировой премьеры: совместного выступления Сергея Старостина, Альбины Дегтяревой, ЛаФрей Ски и группы «Шунгит». 

Напомним, в этом году фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО. В Шушенское приедут 75 артистов из 12 стран.

Фото: организаторы фестиваля, vk.com/mirsibiri

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Представлена программа празднования 400-летия Енисейска

Представлена программа празднования 400-летия Енисейска

4 Июля 2019 г.
9 и 10 августа старинный город отпразднует юбилей с сибирским размахом
Новости Красноярска: В День семьи, любви и верности на набережной Красноярска покажут короткометражки о любви

В День семьи, любви и верности на набережной Красноярска покажут короткометражки о любви

2 Июля 2019 г.
Праздник состоится 8 июля
Новости Красноярска: Артисты со всей Сибири приехали на прослушивание в Красноярск

Артисты со всей Сибири приехали на прослушивание в Красноярск

26 Июня 2019 г.
В труппу ТЮЗа набирают новых актеров
Новости Красноярска: «Мир Сибири» возглавил топ-10 лучших российских этнофестивалей

«Мир Сибири» возглавил топ-10 лучших российских этнофестивалей

24 Июня 2019 г.
Впервые на фестиваль приедут участники из Алжира, Израиля, Туниса и Турции
Новости Красноярска: Звезды мировой оперы Хосе Каррерас и Анна Нетребко могут выступить в Красноярске

Звезды мировой оперы Хосе Каррерас и Анна Нетребко могут выступить в Красноярске

20 Июня 2019 г.
Их пригласили на фестиваль имени Дмитрия Хворостовского
Новости Красноярска: Главный приз «Кинотавра получил фильм дебютанта Бориса Акопова «Бык»

Главный приз «Кинотавра получил фильм дебютанта Бориса Акопова «Бык»

17 Июня 2019 г.
Фестиваль «Кинотавр» завершился в Сочи 16-го июня
Новости компаний
12/07
Зарегистрирован товарный знак «Берген»/Bergen для сайдинга комбината «Волна»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские медики рассказали о вреде клубники

Красноярские медики рассказали о вреде клубники

9 Июля 2019 г.
Можно получить сильную аллергическую реакцию и отравление
Новости Красноярска: Красноярские ученые объяснили, почему медведи нападают на людей

Красноярские ученые объяснили, почему медведи нападают на людей

8 Июля 2019 г.
Как избежать столкновения с хищником
Новости Красноярска: Красноярский бизнесмен купил футбольную «Аланию»

Красноярский бизнесмен купил футбольную «Аланию»

11 Июля 2019 г.
В спортивный проект его привел «патриотизм»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356