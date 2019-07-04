Представлена программа празднования 400-летия Енисейска

9 и 10 августа старинный город отпразднует свое 400-летие с сибирским размахом. Енисейск, который был основан в 1619 году, сегодня является городом-музеем под открытым небом, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чуть больше века назад Енисейск был столицей Енисейской губернии. Здесь хранится великая история освоения Сибири.

Главная сюжетная линия юбилейных мероприятий – страницы 400-летней истории первого города на Енисее: периода его становления, расцвета как центра торговли и золотодобычи, реставрации его архитектурного наследия.

Основными точками притяжения горожан и гостей города станут благоустроенные и оборудованные общественные пространства города, енисейские чайные, интерактивные площадки и фото-локации, световые представления, концертные программы на малой и главной сценах с участием творческих коллективов и солистов Красноярского края, города Енисейска и Енисейского района.

В программу праздника войдут более десяти разнонаправленных мероприятий. Так, например, экспозиция «Музей Енисея» в Енисейском краеведческом музее имени А.И. Кытманова расскажет посетителям о взаимоотношении человека и реки, ее мифологическом и культурном освоении, о природе и традиционной культуре, об освоении Енисея и жизни на его берегах в разные периоды времени.

Арт-проект «Оконницы» в Детской художественной школе имени Н.Ф. Дорогова представит собой интерактивную экспозицию, в основе которой лежит коллекция оконниц, собранных со старых домов города Енисейска. Выставка послужит объектом натуры для учащихся школы и художников, а также обеспечит сохранность традиционного Енисейского деревянного «кружева».

На протяжении двух дней будут работать площадки, представляющие «традиционную» культуру жителей Енисейска. На площадке «Енисейск ремесленный» будет представлена выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства и проведены авторские мастер-классы. Ещё одной из знаковых площадок празднования станет «Енисейская кухня». На гастрономических подворьях гости праздника смогут отведать исконные блюда приенисейских сибиряков.

Организаторы праздника приготовили для гостей бесплатные экскурсии. Во время пешеходного маршрута можно будет увидеть центральную историческую часть города и посетить красивейшие здания прошлой эпохи: купеческие особняки и православные храмы.

Концертные выступления 9 и 10 августа пройдут на двух площадках – малой сцене на перекрестке улиц Бабкина и Кирова и главной сцене на берегу реки Енисей. Центральным событием празднования станет Торжественный концерт, посвящённый 400-летию Енисейска, который состоится 10 августа на главной сцене на берегу реки Енисей. В нем примут участие ведущие солисты и коллективы края: Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко, Красноярский государственный ансамбль песни «КрасА», муниципальный ансамбль танца «Енисейские зори» имени Г.М. Петухова, фолк-театр «Ладов день», местные хореографические и вокальные коллективы, Андрей Луговской, Анастасия Вишневская, Алексей Орлов, Надежда Самкова и многие другие.

В завершении программы празднования 400-летнего юбилея Енисейска гостей ждет праздничный фейерверк на набережной Енисея. В этом году для гостей праздника Дня города Енисейска предусмотрен палаточный городок, где будут установлены сопутствующие удобства, палатку необходимо будет взять с собой.

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