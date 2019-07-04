4 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Представлена программа празднования 400-летния Енисейска

Главная Культура
Красноярск
09:01 4 Июля 2019
юбилей, в красноярском крае, север
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Краевое правительство представило предварительную программу празднования 400-летния Енисейска. Юбилей города, который называют музеем под открытым небом, состоится 9 и 10 августа. К празднику в Енисейске обустроят чайные, интерактивные площадки и фото-локации. В дни торжества состоятся световые представления, а творческие коллективы края подготовят праздничную концертную программу.

«В программу праздника войдут более десяти разнонаправленных мероприятий. Так, например, экспозиция «Музей Енисея» в Енисейском краеведческом музее им. А.И. Кытманова расскажет посетителям об освоении Енисея и жизни на его берегах в разные периоды времени. Арт-проект «Оконницы» в детской художественной школе им. Н.Ф. Дорогова представит собой интерактивную экспозицию, в основе которой лежит коллекция оконниц, собранных со старых домов города Енисейска», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого агентства по туризму.

На улицах города будут работать локации, посвященные традициями и культуре жителей Енисейска. На площадке «Енисейск ремесленный» мастера представят на продажу свои изделия и проведут мастер-классы.

На гастрономических подворьях гости праздника смогут попробовать традиционные блюда приенисейских сибиряков.

«Центральным событием празднования станет торжественный концерт, посвящённый 400-летию Енисейска, который состоится 10 августа на главной сцене на берегу реки Енисей. В нём примут участие ведущие солисты и коллективы края», - добавили в пресс-службе агентства по туризму.

Также в дни юбилея в Енисейске пройдут бесплатные экскурсии по исторической части города с возможностью посетить купеческие особняки и православные храмы.

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В День семьи, любви и верности на набережной Красноярска покажут короткометражки о любви

В День семьи, любви и верности на набережной Красноярска покажут короткометражки о любви

2 Июля 2019 г.
Праздник состоится 8 июля
Новости Красноярска: Артисты со всей Сибири приехали на прослушивание в Красноярск

Артисты со всей Сибири приехали на прослушивание в Красноярск

26 Июня 2019 г.
В труппу ТЮЗа набирают новых актеров
Новости Красноярска: «Мир Сибири» возглавил топ-10 лучших российских этнофестивалей

«Мир Сибири» возглавил топ-10 лучших российских этнофестивалей

24 Июня 2019 г.
Впервые на фестиваль приедут участники из Алжира, Израиля, Туниса и Турции
Новости Красноярска: Звезды мировой оперы Хосе Каррерас и Анна Нетребко могут выступить в Красноярске

Звезды мировой оперы Хосе Каррерас и Анна Нетребко могут выступить в Красноярске

20 Июня 2019 г.
Их пригласили на фестиваль имени Дмитрия Хворостовского
Новости Красноярска: Главный приз «Кинотавра получил фильм дебютанта Бориса Акопова «Бык»

Главный приз «Кинотавра получил фильм дебютанта Бориса Акопова «Бык»

17 Июня 2019 г.
Фестиваль «Кинотавр» завершился в Сочи 16-го июня
Новости Красноярска: Последний конкурсный день на Кинотавре завершился концертом Ленни Кравица

Последний конкурсный день на Кинотавре завершился концертом Ленни Кравица

17 Июня 2019 г.
Показаны фильмы Оксаны Карас, Юрия Быкова и Григория Константинопольского
Новости компаний
03/07
Прайс ООО «АВТО-РАДИО». Красноярск
02/07
Прайс ООО "Сибирское агентство новостей"
02/07
Прайс Дорожное радио - Красноярск
28/06
Жарче только цены на ŠKODA KODAIQ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Подъем уровня воды в реке угрожает Канску

Подъем уровня воды в реке угрожает Канску

30 Июня 2019 г.
Сегодня он достиг 428 см
Новости Красноярска: Автобусный маршрут до красноярского аэропорта решили закрыть

Автобусный маршрут до красноярского аэропорта решили закрыть

2 Июля 2019 г.
Причина – низкий спрос
Новости Красноярска: Власти Таймыра опасаются социальной напряженности из-за моратория на добычу рыбы

Власти Таймыра опасаются социальной напряженности из-за моратория на добычу рыбы

30 Июня 2019 г.
Райсовет предложил скорректировать закон о социальной поддержке
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356