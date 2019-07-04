Представлена программа празднования 400-летния Енисейска

Краевое правительство представило предварительную программу празднования 400-летния Енисейска. Юбилей города, который называют музеем под открытым небом, состоится 9 и 10 августа. К празднику в Енисейске обустроят чайные, интерактивные площадки и фото-локации. В дни торжества состоятся световые представления, а творческие коллективы края подготовят праздничную концертную программу.

«В программу праздника войдут более десяти разнонаправленных мероприятий. Так, например, экспозиция «Музей Енисея» в Енисейском краеведческом музее им. А.И. Кытманова расскажет посетителям об освоении Енисея и жизни на его берегах в разные периоды времени. Арт-проект «Оконницы» в детской художественной школе им. Н.Ф. Дорогова представит собой интерактивную экспозицию, в основе которой лежит коллекция оконниц, собранных со старых домов города Енисейска», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого агентства по туризму.

На улицах города будут работать локации, посвященные традициями и культуре жителей Енисейска. На площадке «Енисейск ремесленный» мастера представят на продажу свои изделия и проведут мастер-классы.

На гастрономических подворьях гости праздника смогут попробовать традиционные блюда приенисейских сибиряков.

«Центральным событием празднования станет торжественный концерт, посвящённый 400-летию Енисейска, который состоится 10 августа на главной сцене на берегу реки Енисей. В нём примут участие ведущие солисты и коллективы края», - добавили в пресс-службе агентства по туризму.

Также в дни юбилея в Енисейске пройдут бесплатные экскурсии по исторической части города с возможностью посетить купеческие особняки и православные храмы.