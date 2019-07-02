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В День семьи, любви и верности на набережной Красноярска покажут короткометражки о любви

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Красноярск
08:42 2 Июля 2019
общество, культура, красноярск, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Администрация Красноярска приглашает влюбленных на левобережную набережную в День семьи, любви и верности. 8 июля там организуют семейный праздник. В программе показ короткометражных фильмов о любви, тематический концерт, а также мастер-классы по изготовлению подков на удачу.

«Мы приглашаем всех красноярцев и гостей города прийти в этот вечер на набережную всей семьей. Я уверен, что для каждого человек очень важно на миг остановиться в бесконечной спешке городской жизни и уделить время тому, кого действительно любишь и ценишь – своей семье и самым близким людям. Вот этот самый миг мы и хотим подарить в этот вечер», - цитирует пресс-служба городской администрации руководителя главного управления культуры Сергея Костюкова.

Праздник начнется 8 июля в 18:00 на левобережной набережной Енисея, в районе спуска от Театральной площади, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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